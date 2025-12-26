Обидчик Динамо в Лиге конференций отказался от нового контракта
Специалист взял 2 титула с Кристал Пэлас
25 минут назад
Оливер Гласнер / Фото - Кристал Пэлас
Олівер Гласнер не планирует подписывать новый контракт с Кристал Пэлас, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Австрийский тренер принял решение о своих дальнейших шагах.
Соглашение Гласнера с «орлами» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Под его руководством Кристал Пэлас в этом году выигрывал Кубок Англии и Суперкубок, а также вышел в плей-офф раунд Лиги конференций.
Гвардиола инициировал продление контракта с защитником Манчестер Сити.