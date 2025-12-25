Саленко оценил вероятность возвращения сына в Динамо
Роман первую половину сезона отыграл в Зоре
около 1 часа назад
Роман Саленко / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший футболист Динамо Олег Саленко высказался о возможном возвращении своего сына Романа в расположение чемпиона Украины в межсезонье. Его слова приводит Meta.
20-летний футболист отыграл осеннюю часть УПЛ на правах аренды в Заре.
Динамо и Заря вместе поедут на сборы, там и будет решаться этот вопрос. У него еще полгода аренды. Мое мнение такое, что если Роману будут давать игровое время, то это один вопрос, если его ждет скамейка запасных, то лучше пока остаться в луганской команде, - рассказал Саленко.
