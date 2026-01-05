Павел Василенко

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко не собирается в Турцию.

«Насколько мне известно, сообщения о якобы переговорах украинского защитника с Галатасараем не соответствуют действительности. Миколенко заинтересован играть только в топ-5 европейских чемпионатах. В то же время сохранить футболиста собирается и его нынешний клуб Эвертон», – написал инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

Отмечается, что у «ирисок» есть право автоматического продления контракта с игроком до лета 2027 года и этой опцией английская сторона воспользуется.

Миколенко в этом сезоне принял участие в 19 матчах Эвертона, результативными действиями не отметился.