Турецкий клуб Галатасарай серьезно заинтересовался украинским защитником английского Эвертона Виталием Миколенко.

Как сообщает авторитетное турецкое издание Fotospor, стамбульская команда намерена попытаться подписать футболиста уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Галатасарай находится в активном поиске усиления левого фланга обороны и рассматривает Миколенко как один из ключевых вариантов.

Действующий контракт украинского игрока с Эвертоном рассчитан до завершения текущего сезона, что может заметно упростить переговорный процесс и сделать возможный трансфер более выгодным с финансовой точки зрения турецкого гранда.

