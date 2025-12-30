26-летний левый защитник Эвертона Виталий Миколенко не продолжит карьеру в турецком Галатасарае.

Как сообщает Sport.ua, между клубами действительно велись обсуждения возможного трансфера украинца, однако стамбульская сторона отказалась удовлетворять финансовые требования Эвертона. Львы не согласились платить сумму, которую требовали ириски.

Точная оценка стоимости Миколенко со стороны руководства английского клуба не раскрывается, однако, по данным Transfermarkt, его рыночная цена составляет около 25 миллионов евро.

Виталий защищает цвета Эвертона с начала 2022 года. Действующий контракт украинского футболиста с клубом из Ливерпуля рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне АПЛ 2025/26 Миколенко принял участие в 15 матчах, не отметившись результативными действиями. Также на его счету четыре предупреждения.