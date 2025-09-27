Павел Василенко

Президент Милана Паоло Скарони заявил, что к 2031 году два гранда Серии А будут иметь арену, не имеющую аналогов в Европе.

«Проект нового стадиона на Сан-Сиро – ультрасовременный и амбициозный. В него вложены колоссальные средства, и мы обязательно доведем его до конца. Милан и Интер получат самый современный стадион Европы, которым будут гордиться все миланцы», – сказал Скарони.

Стадион станет частью грандиозного проекта превращения района Сан-Сиро в спортивно-развлекательный центр. План предусматривает:

пешеходную зону на 110 000 м² зеленых насаждений (40% территории),

полностью подземную парковку,

доступные для горожан спортивные и развлекательные площадки.

Новая арена на 60 000 мест получит прозвище «Собор» – ее дизайн вдохновлен Миланским собором и Галереей Виктора Эммануила II. Стадион получит вертикальные планки и стеклянную стену, которые создадут дневную галерею, а внутренняя структура будет «самой интимной в Европе», максимально приближая зрителей к полю.

Клубы уже договорились о покупке земли за 197 миллионов евро, а завершение строительства планируют на 2031 год – как раз к Евро-2032, который примут Италия и Турция.