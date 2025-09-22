Интер в домашнем матче 4-го тура Серии А вышел победителем в противостоянии с Сассуоло. Матч в Милане завершился со счетом 2:1.

Вице-чемпион Италии забил по голу в каждом из таймов. Димарко и автогол гостей должны были обеспечить комфортное преимущество Интеру, однако новичок Серии А заставил понервничать фанатов «неррадзурри».

Мяч Чедирра установил итоговый результат встречи на «Джузеппе Меацца».

Серия А. 4 тур

Интер - Сассуоло 2:1

Голы: Димарко 14, Мухаремович 81 (автогол) - Хеддира 84

