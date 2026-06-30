Сергей Разумовский

Интер объявил о завершении сотрудничества сразу с четырьмя игроками. Миланский клуб, кроме голкипера Яна Зоммера, официально подтвердил уход защитников Франческо Ачерби, Маттео Дармиана и Стефана де Врея.

Франческо Ачерби покидает нерадзурри после четырех сезонов в команде. За это время опытный центральный защитник помог Интеру завоевать шесть трофеев и был важной частью оборонительной линии клуба.

Маттео Дармиан, в свою очередь, завершает свой шестилетний этап карьеры в миланском клубе. Универсальный защитник за время выступлений в составе Интера выиграл девять трофеев и зарекомендовал себя как надежный и полезный исполнитель.

Дольше всех в команде выступал Стефан де Врей. Нидерландский центрбек провел в составе Интера восемь сезонов, в течение которых также выиграл девять трофеев и стал одним из символов защиты миланцев последних лет.

На официальном сайте Интер поблагодарил всех четырех футболистов за профессионализм, вклад в достижения команды и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

Таким образом, миланский клуб прощается сразу с несколькими опытными исполнителями, которые играли важную роль в его успехах в последних сезонах. Официально начинается кадровая перестройка.