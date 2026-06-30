Сергей Разумовский

Интер попрощался со швейцарским вратарем Яном Зоммером после завершения контракта. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

37-летний голкипер покидает нерадзурри после трех сезонов, в течение которых был одним из ключевых игроков команды и помог ей завоевать четыре трофея. В составе Интера Зоммер выиграл два чемпионата Серии А, а также по одному разу триумфовал в Кубке Италии и Суперкубке Италии.

За время выступлений за миланский клуб швейцарец провел 139 матчей во всех турнирах. В этих встречах он пропустил 120 мячей, а в 66 матчах сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ян Зоммер присоединился к Интеру в августе 2023 года. Тогда миланцы выбрали именно опытного швейцарца, отказавшись от варианта с украинским вратарем Анатолием Трубиным, трансфер которого мог обойтись дороже.

В настоящее время будущее Зоммера остается открытым, однако ранее в медиа появлялась информация, что он может продолжить карьеру в амстердамском Аяксе.