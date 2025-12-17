Интер Майами официально продлил контракт с нападающим команды Луисом Суаресом. Новое соглашение с 38-летним уругвайским футболистом будет действовать до конца сезона 2026 года.

В клубе подчеркнули важную роль форварда в успехах команды по итогам прошлого года.

Суарес подписал новый контракт после завершения исторического сезона 2025 года, который стал для него вторым в составе Интер Майами. Огромный опыт и лидерские качества нападающего сыграли решающую роль в завоевании клубом третьего и четвертого титулов — победы в чемпионате Восточной конференции и Кубке MLS.

Луис Суарес присоединился к Интер Майами в 2024 году, перейдя из бразильского Гремио за 4 миллиона евро. В сезоне MLS он провел 32 матча, в которых отметился 10 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Вместе с командой форвард стал чемпионом MLS.

Уругваец является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Уругвая, победителем Кубка Америки, многократным чемпионом и обладателем Кубка Испании, триумфатором Лиги чемпионов в составе Барселоны, а также чемпионом Уругвая и Нидерландов.