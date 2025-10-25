Павел Василенко

Лионель Месси, 37-летний аргентинский маэстро, снова доказал, что время над ним не властно.

В первом матче плей-офф MLS его Интер Майами одержал победу над Нэшвиллом со счетом 3:1, а сам Месси оформил дубль, продемонстрировав, что он все еще остается высшим стандартом в футболе.

Перед игрой Лионель вышел на поле, держа в руках «Золотую бутсу» – награду лучшему бомбардиру MLS (29 голов в 28 матчах). И уже через несколько минут после стартового свистка он подтвердил, что эта награда – более чем заслужена.

На 19-й минуте Месси открыл счет точным ударом головой, а на 62-й Альенде удвоил преимущество.

В компенсированное время аргентинец поставил финальную точку – 3:0. Гости смогли лишь забить гол престижа.

Эта победа – еще одно свидетельство феномена Месси: за свою карьеру он уже имеет 891 гол, и, похоже, не собирается останавливаться.