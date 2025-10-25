Месси снова творит магию: дубль гения принес Интеру Майами победу в плей-офф MLS
Аргентинец помог своей команде добиться успеха
около 1 часа назад
Лионель Месси, 37-летний аргентинский маэстро, снова доказал, что время над ним не властно.
В первом матче плей-офф MLS его Интер Майами одержал победу над Нэшвиллом со счетом 3:1, а сам Месси оформил дубль, продемонстрировав, что он все еще остается высшим стандартом в футболе.
Перед игрой Лионель вышел на поле, держа в руках «Золотую бутсу» – награду лучшему бомбардиру MLS (29 голов в 28 матчах). И уже через несколько минут после стартового свистка он подтвердил, что эта награда – более чем заслужена.
На 19-й минуте Месси открыл счет точным ударом головой, а на 62-й Альенде удвоил преимущество.
В компенсированное время аргентинец поставил финальную точку – 3:0. Гости смогли лишь забить гол престижа.
Эта победа – еще одно свидетельство феномена Месси: за свою карьеру он уже имеет 891 гол, и, похоже, не собирается останавливаться.
Поделиться