Итальянские СМИ сообщают, что Интер проявляет интерес к голкиперу Тоттенхэма Гульельмо Викарио, который может вернуться в Серию A уже ближайшим летом. По данным La Gazzetta dello Sport и Il Corriere dello Sport, страж ворот сборной Италии рассматривает возможность возобновить карьеру на родине после завершения сезона.

29-летний Викарио провел сильный период в Тоттенхэме, включая победу в Лиге Европы в 2025 году. Однако желание вернуться в Италию и вероятные перестановки в составе нерадзурри делают переход вполне реальным. Интер, как ожидается, попрощается с Яном Зоммером после окончания сезона, поэтому позиция основного вратаря стоит у клуба среди ключевых задач. Интерес к Викарио со стороны Интера возникал еще летом 2023 года, после перехода Андре Онана в Манчестер Юнайтед.

Контракт Викарио с лондонским клубом действует до 2028 года, а его оклад составляет около 2,8 миллионов евро в год. По информации Gazzetta, Тоттенхэм оценивает возможный трансфер примерно в 30 миллионов евро, тогда как Corriere dello Sport предполагает, что клуб может согласиться и на сумму около 25 миллионов.

Ранее Интер благодаря дублю Мартинеса одолел Пизу.