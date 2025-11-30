Интер благодаря дублю Мартинеса одолел Пизу
Аргентинец забил решающие мячи во втором тайме
около 15 часов назад
Лаутаро Мартинес/фото: Интер
30 ноября состоялся матч 13-го тура итальянской Серии А между Пизой и Интером. Матч прошел на стадионе Арена Гарибальди в Пизе.
Миланский клуб подтвердил статус фаворита и уверенно одержал победу со счетом 2:0.
Главным героем этой встречи стал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, который оформил дубль во втором тайме и принес команде важные три очка.
Серия А. 13-й тур, 30 ноября
Пиза – Интер – 0:2
Голы: Мартинес, 69, 83
Поделиться