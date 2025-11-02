Интер одержал победу над Вероной в компенсированное время
Нерадзуррі были близки к потере очков
около 10 часов назад
Миланский Интер одержал сложную победу над Вероной в выездном матче десятого тура чемпионата Италии, завершив встречу со счетом 2:1.
Команда Кристиана Киву вышла вперед уже на 16-й минуте благодаря точному удару Зелински. Однако под занавес первого тайма хозяева усилиями Жоване сумели восстановить равновесие.
Решающий эпизод произошел на четвертой добавленной минуте второго тайма, когда защитник Вероны Мартин Фресе отправил мяч в собственные ворота, обеспечив Интеру победу.
После десяти сыгранных туров миланцы имеют в активе 21 очко и располагаются на третьей строке таблицы Серии А, тогда как Верона с пятью баллами занимает 18 место.
Серия А, 10-й тур
Верона - Интер - 1:2
Голы: Жоване, 40 - Зелински, 16, Фресе (аг), 90+4
