Павел Василенко

Интер официально подтвердил чрезвычайно успешный финансовый отчет клуба за сезон 2024/25. Впервые за 15 лет миланский гранд зафиксировал прибыль в размере 35,4 миллиона евро, а также рекордные для итальянского футбола доходы в размере 567 миллионов евро.

По этому случаю президент клуба Джузеппе Маротта сделал заявление, в котором поздравил с финансовым положением «нерадзурри».

«Финансовый отчет, который мы представляем сегодня, знаменует историческое событие: впервые в современной истории Интер мы зафиксировали чистую прибыль. Этот результат отражает силу нашей стратегии, которая основана на приверженности принципам устойчивого развития, операционной эффективности и максимизации наших ресурсов. Особая благодарность Oaktree, которая поддерживает и управляет клубом с профессионализмом и стратегическим видением, обеспечивая надежное управление и финансовую дисциплину».

Также Маротта добавил информацию о стадионе клуба «Сан-Сиро».

«В течение последних недель городской совет Милана уполномочил Интер и Милан приобрести стадион «Сан-Сиро» и прилегающую территорию. Это решение открывает исключительные возможности для нашего клуба, для города и для всего итальянского футбола. Этот проект является историческим поворотным моментом не только с точки зрения устойчивого развития и роста доходов, но и в впечатлении, которое мы сможем предложить нашим болельщикам и жителям Милана. Мы полны решимости создать современный и инновационный объект, который станет примером для других европейских футбольных клубов и мотивацией для дальнейшего развития нашего сообщества. Наша амбиция – убедиться, что Интер и его болельщики будут иметь дом, достойный нашей истории и будущего».

На данный момент Интер занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в шести матчах.