Комо в перенесённом матче 16-го тура Серии А встретился с Миланом. Встреча завершилась со счётом 1:3.

Пропустив первыми, подопечные Массилиано Аллегри смогли перевернуть игру в свою пользу. Хозяевам потребовалось 10 минут, чтобы открыть счёт. Кемп замкнул подачу Батурины и головой пробил в дальний угол.

Перед свистком на перерыв Милан получил право на 11-метровый. Кемп срезал в штрафной Комо Рабьо, а удар с отметки реализовал Нкунку.

После перерыва Милану удалось перевернуть матч в свою пользу благодаря дублю Рабьо. После начала второго тайма француз в упор расстрелял голкипера Комо, а в конце встречи бильярдным ударом установил итоговый счёт в матче.

Серия А. 16 тур

Комо - Милан 1:3

Голы: Кемпф 10 – К. Нкунку 45+1 (с пенальти), Рабьо 55, 88