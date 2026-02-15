Лацио в 25 туре Серии А принимал Аталанту. Матч в Риме завершился со счетом 0:2.

Гости забили по голу в каждом из таймов. Эдерсон вывел Аталанту вперед, реализовав пенальти за игру рукой Катальди. После перерыва Залевский ударом на технику не оставил шансов Проведелю спасти Лацио.

Заключительные минуты гости из Бергамо доигрывали в меньшинстве, использовав все замены до момента, когда травму получил зимний новичок Распадори.

Серия А. 25 тур

Лацио - Аталанта 0:2

Голы: Эдерсон 41 (с пенальти), Залевский 60