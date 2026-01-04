Интер в рамках 18 тура Серии А встречался с Болоньей. Матч в Милане завершился со счетом 3:1.

Подопечным Кристиана Киву была нужна только победа, чтобы по итогам игрового уик-энда обойти Милан и Наполи, которые свои матчи выиграли.

Нерадзурри перед перерывом удалось открыть счет. Зелинский решился на удар из-за пределов штрафной площади, против которого оказался не готов вратарь гостей.

Гол в раздевалку деморализовал Болонью, которая в начале второго тайма получила в свои ворота гол от Лаутаро в дополнение к ассисту в первом тайме.

На 74-й минуте Тюрам оформил третий гол Интера в этом матче, позволив гостям провести гол престижа на «Джузеппе Меацца».

Серия А. 20 тур

Интер - Болонья 3:1

Голы: Зелинский, 40, Мартинес, 48, Тюрам, 74 - Кастро, 83