Интер вернулся на вершину Серии А
Благодаря победе над Болоньей
12 минут назад
Интер в рамках 18 тура Серии А встречался с Болоньей. Матч в Милане завершился со счетом 3:1.
Подопечным Кристиана Киву была нужна только победа, чтобы по итогам игрового уик-энда обойти Милан и Наполи, которые свои матчи выиграли.
Нерадзурри перед перерывом удалось открыть счет. Зелинский решился на удар из-за пределов штрафной площади, против которого оказался не готов вратарь гостей.
Гол в раздевалку деморализовал Болонью, которая в начале второго тайма получила в свои ворота гол от Лаутаро в дополнение к ассисту в первом тайме.
На 74-й минуте Тюрам оформил третий гол Интера в этом матче, позволив гостям провести гол престижа на «Джузеппе Меацца».
Серия А. 20 тур
Интер - Болонья 3:1
Голы: Зелинский, 40, Мартинес, 48, Тюрам, 74 - Кастро, 83
