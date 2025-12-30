Барселона рассматривает возможность подписания опытного голландского защитника Интера Стефана де Врея. Согласно информации Mundo Deportivo, миланский клуб не против продажи 33-летнего игрока, но при одном условии: уход де Врея возможен только после успешного приобретения нового центрального защитника.

В настоящее время Интер активно изучает трансферный рынок и проявляет интерес к Марио Гиллу из Лацио и Тарику Мухаремовичу из Сассуоло. Если руководству «нераззурри» удастся договориться о переходе одного из этих футболистов, дорога для сделки с де Вреем в Барселону откроется.

Стефан де Врей выступает за миланцев с 2018 года, перейдя из Лацио на правах свободного агента. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне защитник провел за Интер 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее главный тренер Интера Кристиан Киву оценил выступление текущего лидера Серии А в 2025 году.