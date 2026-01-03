Главный тренер Борнмута Андони Ираола поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит Sky Sports.

Арсенал показал невероятные результаты в этом сезоне. В атаке их можно сравнить с любыми другими, но в обороне, без мяча, она является элитной. Это лучшая команда в лиге. Она не пропускает голов и не зря лидирует в АПЛ.

Они были очень близки к титулу, а сейчас становятся еще лучше. Более слаженной командой с большей глубиной состава, которая стремится достичь своей цели и выиграть лигу.

Они также могут изменить ход игры во время перерыва, меняя игроков. И они создали культуру, я думаю, Микель привил культуру элитной команды и скромности игроков, которые также много работают, чтобы побеждать, - сказал Ираола.