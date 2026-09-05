Павел Василенко

Ливерпуль одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв Ипсвич со счетом 2:0 в третьем туре чемпионата Англии. Главным героем встречи стал Александер Исаак, который оформил дубль уже на старте матча.

Красные открыли счет на шестой минуте. Коди Гакпо нашел передачей Исака, а шведский нападающий уверенно завершил атаку и вывел гостей вперед.

Прошло лишь три минуты, и связка Гакпо – Исак сработала снова. Нидерландец отдал результативную передачу, а швед пробил точно в ворота Ипсвича, удвоив преимущество своей команды. Оба гола Исака были забиты за девять минут от начала встречи.

После перерыва Ливерпуль контролировал ход игры и не позволил хозяевам вернуться в матч. На 64-й минуте на поле вышел новичок Бредли Барколя, который заменил Виктора Муньоса. Для французского вингера этот матч стал дебютным в составе Ливерпуля.

В итоге «красные» спокойно довели встречу до победы. После трех туров команда имеет пять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Ипсвич с тремя баллами расположился на 13-й позиции.

АПЛ, 3-й тур

Ипсвич – Ливерпуль – 0:2

Голы: Исак, 6, 9.