Сергей Разумовский

Ливерпуль на официальном сайте подтвердил трансфер французского вингера Бредли Барколя из Пари Сен-Жермен. Футболист подписал с мерсесайдским клубом долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.

Taking in his new home ❤️ pic.twitter.com/NiSRxsi4Fu — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

Контракт Барколя с Ливерпулем будет действовать в течение пяти лет. Двадцатитрехлетний нападающий будет выступать за английскую команду под 29-м номером.

По информации инсайдеров, Ливерпуль заплатил ПСЖ 106 миллионов фунтов стерлингов гарантированной суммы. Еще 17 миллионов фунтов могут быть выплачены французскому клубу в виде бонусов. В пересчете на евро трансфер оценивают в 125 миллионов гарантированной выплаты и еще 20 миллионов бонусами.

Продажа Барколя стала рекордной для ПСЖ. Ранее наибольшую сумму от трансфера своего футболиста парижане получили после перехода Неймара – бразилец покинул клуб за 90 миллионов евро.

Барколя присоединился к ПСЖ в 2023 году, перейдя из Лиона. За французский клуб он провел два сезона и стал одним из важных игроков атакующей линии.

В прошлом сезоне он сыграл 49 официальных матчей в составе парижан. На счету французского вингера 13 забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее ПСЖ без Заборного чудом избежал поражения. Чемпионы Франции сумели отыграться с 0:2 в безумной концовке.