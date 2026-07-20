Сергей Разумовский

Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира-2026 со счетом 1:0 и стала обладателем главного трофея турнира.

Единственный мяч в решающем матче забил Ферран Торрес. Нападающий отличился на 106-й минуте, уже в дополнительное время, и принес Испании победу над действующим на тот момент чемпионом мира.

Вместе с командой чемпионом мира стал вингер Барселоны Ламин Ямаль. Для 19-летнего футболиста этот трофей стал историческим, ведь он стал самым молодым игроком, который выигрывал и чемпионат Европы, и чемпионат мира.

Ямаль побил рекорд своего соотечественника Сеска Фабрегаса. Ранее именно Фабрегас был самым молодым футболистом с такими двумя титулами — он достиг этого в 23 года. Ямаль превзошел это достижение, оформив уникальный рекорд уже в 19-летнем возрасте. На чемпионате мира-2026 Ламин Ямаль провел 8 матчей и оформил по одному голу и ассисту.

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