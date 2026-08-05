Испанский Хетафе подписал участника плей-офф чемпионата мира-2025 в составе сборной Украины
Кисель пока будет играть за вторую команду
Хетафе Б заключил соглашение с Понферрадиной об аренде украинского защитника Владислава Кисиля. 21-летний футболист будет выступать за испанскую команду до окончания текущего сезона.
После завершения арендного соглашения Хетафе будет иметь право выкупить контракт украинца. Условия возможного полноценного трансфера стороны пока не разглашают.
В прошлом сезоне Кисиль защищал цвета Понферрадины в Примере Федерации — третьем по уровню дивизионе испанского футбола. В составе команды украинец провел восемь матчей.
Также Кисиль имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины. А в составе команды U-20 он сыграл три матча на чемпионате мира-2025.
Подопечные Дмитрия Михайленко дошли на турнире до 1/8 финала. На этой стадии украинская команда уступила ровесникам из Испании со счетом 0:1.