Сергей Разумовский

Эпицентр продолжил сотрудничество с двумя испанскими легионерами — Джоном Себериу и Карлосом Рохасом.

По информации «ТаТоТаке», клуб из Каменца-Подольского подписал новый контракт с 28-летним опорным полузащитником Джоном Себериу. Новое соглашение игрока с Эпицентром будет действовать до лета 2027 года.

Также каменец-подольский клуб выкупил у испанского Эркулеса 24-летнего вингера Карлоса Рохаса, который ранее выступал в Украине на правах аренды. Ожидается, что полноценный контракт с футболистом будет рассчитан на три года.

Таким образом, Эпицентр продолжает формировать состав на следующий сезон и делает ставку не только на новичков, но и на сохранение важных исполнителей. Ранее клуб также подписал полузащитника Артема Козака, который в составе Александрии завоевывал серебряные медали УПЛ.