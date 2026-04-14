Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился информацией о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Насколько я понимаю, Ребров не останется главным тренером сборной Украины. Но это не решение УАФ. Это решение, непосредственно, Реброва.

Но уже решается, кто будет тренировать команду. Фамилия? Конечно! Основная фамилия – это Мирон Маркевич, он должен был бы принять эту команду.

Но у Реброва еще есть контракт. Здесь возникает такая схема. Она находится в секретных чатах. На момент июньского сбора, еще до окончания контракта Реброва, команду может тренировать Олег Лужный, как глава Комитета профессионального футбола. А потом он передаст Мирону Маркевичу. Сейчас это обсуждается так».