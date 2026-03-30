Ребров планирует остаться в сборной Украины несмотря на невыход на ЧМ 2026
Действующий контракт специалиста рассчитан до окончания текущего сезона
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров планирует продолжить работу с национальной командой после завершения текущего контракта летом 2026 года. Несмотря на неудачу в выходе на чемпионат мира, специалист выразил готовность подписать новый контракт с УАФ. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
По информации источника, ближайшее окружение тренера уже проинформировало членов Исполкома ассоциации о его позиции.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04