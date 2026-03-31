Украина — Албания: стал известен стартовый состав команды Сергея Реброва
около 2 часов назад
Тренерский штаб национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва определился со списком игроков, которые начнут контрольный матч против Албании.
Состав сборной Украины
Старт Ризнык — Конопля, Забараный, Сарапий, Миколенко — Ярмолюк, Малиновский, Шапаренко — Гуцуляк, Волошин — Яремчук.
Запасные Нещерет, Трубин, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Пономаренко, Пихальонок, Цыганков, Судаков, Тимчик, Зубков, Калюжный.
Матч состоится сегодня, 31 марта, в испанской Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер Албании Сильвиньо: «Мы знаем силу национальной команды Украины».
