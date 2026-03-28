УАФ рассматривает Мельгосу и тренера Полесья на замену Реброва у руля сборной
Все может решиться в ближайшие дни
около 2 часов назад
Руслан Ротань / Фото - Полесье
Товарищеский матч против Албании 31 марта станет последним для Сергея Реброва во главе сборной Украины. Об этом сообщает Sport.ua.
Украинский специалист не будет продлевать контракт с УАФ, который рассчитан до 31 июля.
На должность главного тренера сборной Украины в УАФ рассматривают две кандидатуры: наставника сборной Украины U-21 Унаи Мельгосу и руководителя Полесья Руслана Ротаня.
Напомним, сборная Украины 26 марта проиграла Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 и не сыграет на турнире.
Сборная Украины не прошла ни одного из своих шести плей-офф за выход на чемпионат мира.