Павел Василенко

Игорь Бурбас, опираясь на свои источники сообщил, что Ворскла уволила главного тренера команды Александра Бабича. Это произошло после поражения от Чернигова (0:1) в матче десятого тура Первой лиги.

«Ворскла попрощалась с главным тренером. Насколько мне известно, Александр Бабич больше не возглавляет полтавский коллектив. Исполнять обязанности тренера Ворсклы временно будет Валерий Куценко [ассистент Бабича]», – написал Бурбас в своем Telegram-канале «BurBuzz».

Сайт «Украинский футбол» узнал у Бабича, соответствует ли эта новость действительности.

«Ситуация сейчас такова, что мы находимся на стадии переговоров. На данный момент я действующий главный тренер Ворсклы, сейчас нахожусь на стадионе и готовлюсь проводить тренировку. Когда что-то станет официально известно, можем с вами более подробно поговорить».

После десяти туров Ворскла имеет в активе 12 зачётных баллов и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

В следующем туре зелено-белые на выезде сыграют против киевского Левого Берега. Матч запланирован на 13 октября.