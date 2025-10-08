Сергей Стаднюк

В первом матче второго раунда квалификации женского Кубка Европы Ворскла и датская Фортуна Йёрринг сыграли вничью 1:1.

Окончательный результат встречи определился в течение семи минут первого тайма. Полтавки начали игру более активно и уже в середине стартовых 45 минут открыли счет благодаря точному удару Роксоланы Кравчук, которая удачно сыграла в зоне завершения.

Но номинальным гостям удалось восстановить равновесие. Сара Хансен воспользовалась ошибкой в обороне Ворсклы и пробила мимо вратаря.

Во втором тайме команды пытались получить преимущество. Однако обороны обеих соперников действовали надежно. Результат 1:1 оставляет интригу перед ответным матчем, который состоится 15 октября в Дании.

Кубок Европы (женщины). Второй раунд квалификации, первый матч

Ворскла – Фортуна Йёрринг 1:1

Голы: Кравчук, 24 – Хансен, 31

Напомним, Ворскла оказалась в Кубке Европы, вылетев в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от бельгийского Левена.