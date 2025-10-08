Сергей Стаднюк

Завершились все матчи среды, 8 октября, в десятом туре украинской Первой лиги.

В Полтаве местная Ворскла уступила Чернигову с минимальным счетом. Единственный мяч в матче на 62-й минуте забил Кулик, воспользовавшись ошибкой защиты хозяев. После финального свистка футболисты Ворсклы провели эмоциональную беседу с болельщиками, обсуждая провальную серию. Главный тренер Александр Бабич пожаловался на нехватку времени для формирования команды.

В Петровом Ингулец в зрелищном поединке одолел Агробизнес. На дубль Войтиховского хозяева ответили двумя голами Кисленко и экс-динамовца Бенедюка. Победу же детищу Александра Поворознюка принес Волохатый. В конце игры петровцы остались вдесятером после второго предупреждения Дихтюка, но это уже не помешало добиться положительного результата.

Металлург на своем поле потерпел минимальное поражение от новичка Первой лиги Пробоя. Судьбу встречи решил точный удар Иваничука на 52-й минуте, который оказался единственным в матче. Хозяева пытались спасти игру, но оборона гостей действовала уверенно.

В Хмельницком Подолье не смогло сдержать обновленный Левый Берег. В дебютном матче под руководством Александра Рябоконя после его перехода из Лесного киевляне продемонстрировали уверенную игру: в конце встречи отличились Шастал и Криворучко. Ситуацию для хозяев усложнило удаление Шаврина на 81-й минуте.

В Тернополе местная Нива проиграла Буковине 1:2. Черновчане оформили солидное преимущество уже на старте второго тайма — Витенчук забил быстрый мяч, а Кожушко удвоил разрыв. В конце игры подопечные Юрия Вирта сумели сократить отставание благодаря точному удару Бея, но на больше их уже не хватило.

Буковина набрала 26 очков и на одно очко опередила Черноморец, однако у одесситов есть матч в запасе. Ингулец (19) — третий, Агробизнес (18) — четвертый. Далее идут Левый Берег и Нива (по 16), Прикарпатье (14), Ворскла (12) — только восьмая.

Первая лига, десятый тур

Ворскла — Чернигов 0:1

Гол: Кулик, 62

Ингулец — Агробизнес 3:2

Голы: Кисленко, 32, Бенедюк, 37, Волохатый, 72 — Войтиховский, 13, 59

Удаление: Дихтюк, 84 (Ингулец, вторая ЖК)

Металлург — Пробой 0:1

Гол: Иваничук, 52

Подолье — Левый Берег 0:2

Голы: Шастал, 79, Криворучко, 85

Удаление: Шаврин, 81 (Подолье)

Нива Тернополь – Буковина 1:2

Голы: Бей, 89 – Витенчук, 9, Кожушко, 49