Сергей Стаднюк

Завершились все матчи пятницы, 3 октября, в девятом туре украинской Первой лиги.

Прикарпатье одержало минимальную победу над Ворсклой. Единственный и решающий гол во встрече в середине второго тайма оформил Хома, принеся хозяевам три очка с фаворитом.

В другом матче тура Ингулец уверенно обыграл Феникс-Мариуполь. Команда открыла счет ближе к концу встречи благодаря голу Свистуна, а после удаления Гагуна на 76-й получила численное преимущество. Точку в поединке поставил Пятов, который забил в добавленное время – 2:0.

Ингулец набрал 16 очков и вошел в тройку лидеров. Однако у Агробизнеса и тернопольской Нивы (по 15) есть матч в запасе. Ворскла (12) – лишь шестая.

Первая лига, девятый тур

Прикарпатье – Ворскла 1:0

Гол: Хома, 67

Ингулец – Феникс-Мариуполь 2:0

Голы: Свистун, 73, Пятов, 90+1

Удаление: Гагун, 76