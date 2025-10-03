Ворскла снова потерпела неудачу на пути к УПЛ, Ингулец одержал уверенную победу
Результаты игрового дня пятницы, 3 октября, в Первой лиге
22 минуты назад
Завершились все матчи пятницы, 3 октября, в девятом туре украинской Первой лиги.
Прикарпатье одержало минимальную победу над Ворсклой. Единственный и решающий гол во встрече в середине второго тайма оформил Хома, принеся хозяевам три очка с фаворитом.
В другом матче тура Ингулец уверенно обыграл Феникс-Мариуполь. Команда открыла счет ближе к концу встречи благодаря голу Свистуна, а после удаления Гагуна на 76-й получила численное преимущество. Точку в поединке поставил Пятов, который забил в добавленное время – 2:0.
Ингулец набрал 16 очков и вошел в тройку лидеров. Однако у Агробизнеса и тернопольской Нивы (по 15) есть матч в запасе. Ворскла (12) – лишь шестая.
Первая лига, девятый тур
Прикарпатье – Ворскла 1:0
Гол: Хома, 67
Ингулец – Феникс-Мариуполь 2:0
Голы: Свистун, 73, Пятов, 90+1
Удаление: Гагун, 76