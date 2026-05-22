Сергей Разумовский

Полузащитник Карпат Валентин Рубчинский летом вернется в Динамо. По информации «ТаТоТаке», киевский гранд не планирует продлевать арендное соглашение 24-летнего хавбека во львовской команде.

Ожидается, что после завершения срока аренды Рубчинский присоединится к Динамо и получит шанс проявить себя во время летних сборов под руководством Игоря Костюка. Именно по итогам подготовительного периода тренерский штаб киевлян вместе с руководством клуба примет решение о дальнейшем будущем футболиста.

Возвращение Рубчинского в Динамо еще не гарантирует ему постоянного места в основной команде. В то же время сборы могут стать для хавбека возможностью убедить тренеров в своей готовности бороться за место в составе киевского клуба.

