Уже известен состав групп следующего чемпионата мира и главная интрига старта турнира – кто выйдет на поле в матче-открытии. И судьба решила сыграть в ремейк: стартовый поединок будет точным эхом Мундиаля-2010.

В следующем году мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике, а турнир откроется 11 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Было очевидно, что хозяева сыграют премьерный матч, но имя соперника держало интригу – им стала Южная Африка.

История повторяется. Именно эти две сборные открывали турнир 2010 года, тогда в Йоханнесбурге, где хозяева – южноафриканцы – завершили встречу с мексиканцами вничью 1:1.

Для Хавьера Агирре это почти путешествие во времени. Тренер руководил Мексикой и тогда, и сейчас. Единственный гол «триколор» в 2010 году забил Рафаэль Маркес – ныне 46-летний специалист входит в тренерский штаб национальной команды.

Тот групповой этап был удачным для Мексики – они вышли в 1/8 финала. ЮАР же завершила турнир уже после первого раунда.

На чемпионате мира-2026 в группе А вместе с Мексикой и Южной Африкой сыграют Южная Корея и победитель европейского плей-офф между Чехией, Ирландией, Данией и Северной Македонией.