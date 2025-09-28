Рома в рамках 5-го тура Серии А дома принимала Верону. Матч в Риме завершился со счетом 2:0.

Тренер римлян впервые в рамках чемпионата доверил место в старте форварду сборной Украины Артему Довбику. Уже в самом начале игры Артем отблагодарил Мистера за доверие, забив дебютный гол в сезоне.

После перерыва Рома увеличила преимущество в счете. Голевая комбинация «джалоросси» на 79-й минуте увенчалась голом Соуле, переигравшего Монтипо.

В последние секунды матча Верона надеялась на гол престижа, который организовал Орбан, однако VAR отменил взятие ворот гостей из-за игры рукой.

Довбик в матче против Вероны провел на поле 60 минут, уступив место Фергюсону.

Серия А. 5 тур

Рома - Верона 2:0

Голы: Довбик, 7, Соуле, 79

Потенциальные конкуренты в борьбе за титул – Милан и Наполи сойдутся в воскресном матче Серии А.