Сергей Разумовский

Завершился второй тур группового этапа чемпионата мира-2026, после которого турнирная ситуация для части команд стала окончательно понятной. Некоторые сборные уже потеряли шансы на продолжение борьбы, тогда как другие продолжают демонстрировать надежную игру в обороне и оставляют свои ворота неприкосновенными.

По итогам двух стартовых туров сразу пять национальных команд досрочно потеряли возможность выйти в плей-офф чемпионата мира. Среди них оказались Гаити, Турция, Иордания, Тунис и Панама. Для этих сборных заключительный матч группового этапа уже не будет иметь турнирного значения с точки зрения борьбы за выход в следующий раунд.

В то же время на ЧМ-2026 остаются только четыре команды, которые после двух туров еще не пропустили ни одного мяча. Свою неприкосновенность в воротах сохранили Аргентина, Мексика, Испания и Гана. Именно эти сборные в настоящее время демонстрируют наиболее надежную игру в защите на групповом этапе турнира.

Отдельным событием второго тура стал юбилейный матч Луки Модрича за сборную Хорватии. 40-летний полузащитник провел 200-й поединок в футболке национальной команды. Знаковая игра для хорватского ветерана завершилась победой его сборной над Панамой со счетом 1:0. Единственный гол в встрече забил Анте Будимир.