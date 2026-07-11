Сергей Разумовский

Атлетико официально объявил о подписании опорного полузащитника сборной Дании Мортена Юльманна. О переходе 27-летнего футболиста сообщила пресс-служба мадридского клуба.

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



➡️ https://t.co/Z84XsrVHWf pic.twitter.com/jWc6jysVtP — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026

Контракт датского хавбека с Атлетико рассчитан до 30 июня 2031 года. Юльманн перешел в испанскую команду из лиссабонского Спортинга. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Юльманн является воспитанником академии Копенгагена, где он получил футбольное образование и сделал первые шаги на пути к профессиональной карьере. Летом 2018 года полузащитник покинул Данию и перешел в Австрию, подписав контракт с Адмира Ваккер. Именно в австрийском клубе он дебютировал на взрослом уровне и начал стабильно получать игровую практику.

За два с половиной сезона в составе Адмира Ваккер датчанин провел 74 матча. Его выступления привлекли внимание представителей других европейских чемпионатов, и в январе 2021 года Юльманн перешел в Лечче.

В Италии Мортен продолжил постепенно раскрывать свой потенциал. Он быстро стал важным игроком команды и одним из ключевых исполнителей в центре поля. В сезоне-2021/22 Лечче получил право выступать в Серии А, а Юльманн сыграл значительную роль в этом успехе.

Всего за Лечче датский полузащитник провел 95 матчей. Он оставался в итальянском клубе до завершения сезона-2022/23, после чего сделал следующий шаг в карьере и перешел в Спортинг.

К лиссабонскому клубу Юльманн присоединился летом 2023 года. В Португалии он сразу стал важной фигурой в составе команды и подтвердил свой статус одного из сильнейших опорных полузащитников чемпионата. За Спортинг Мортен провел 141 матч.

Вместе с лиссабонцами Юльманн дважды выигрывал чемпионат Португалии — в сезонах-2023/24 и 2024/25. Также в кампании-2024/25 он стал обладателем Кубка Португалии.

Hjulmand superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento @cm_invictum del Hospital Universitario @Vithas Madrid Arturo Soria 🩺 pic.twitter.com/S8bQlmImGz — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026

Интересно, что Юльманн носил капитанскую повязку как в Лечче, так и в Спортинге. В составе итальянского клуба он стал самым молодым капитаном в истории команды, получив этот статус в 23 года. Кроме того, он стал вторым самым молодым капитаном в истории Серии А после легенды Ромы Франческо Тотти.

На международном уровне Юльманн прошел через юношеские и молодежные сборные Дании. За национальную команду он дебютировал 7 сентября 2023 года в матче против Сан-Марино, который завершился победой датчан со счетом 4:0.

С тех пор Мортен Юльманн успел провести за сборную Дании 27 поединков. Теперь хавбек продолжит карьеру в Испании, где будет выступать за Атлетико и сможет проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.