Сергей Разумовский

Датский опорный полузащитник Мортен Юльман продолжит карьеру в испанском чемпионате. 27-летний футболист Спортинга стал игроком Атлетико, о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨🔴⚪️ Morten Hjulmand has just signed his contract as new Atlético Madrid player!



Agreement confirmed until June 2031 for €40m plus €5m add-ons, as reported yesterday.



Chelsea or more PL clubs not involved as Hjulmand only wanted Atlético. 🇩🇰 pic.twitter.com/LctPyazwKE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

По информации источника, мадридский клуб уже согласовал все детали перехода хавбека. Контракт Юльмана с Атлетико будет рассчитан до июня 2031 года. Такой срок соглашения свидетельствует о том, что испанский клуб рассматривает датчанина как важного игрока для долгосрочного проекта и серьёзное усиление центральной зоны поля.

Сумма трансфера составляет 40 миллионов евро. Кроме того, Спортинг сможет получить ещё пять миллионов евро в виде бонусов, если будут выполнены предусмотренные соглашением условия. Таким образом, общая стоимость перехода может вырасти до 45 миллионов евро.

Юльман выступал за Спортинг с августа 2023 года. Тогда португальский клуб приобрёл полузащитника у Лечче за 19,5 миллиона евро. За время в Лиссабоне датский футболист стал одним из заметных игроков команды и регулярно получал игровую практику в различных турнирах.

В прошлом сезоне Мортен Юльман провёл за Спортинг 45 матчей во всех турнирах. В этих поединках опорный полузащитник отличился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Несмотря на свою основную роль в центре поля, он также был полезен для команды в атакующих действиях.

Всего в составе Спортинга Юльман сыграл 140 матчей. На его счету 10 голов и 10 результативных передач. Теперь полузащитник получит новый вызов в Ла Лиге, где будет выступать за «матрасников» и бороться за место в центре поля мадридской команды.

Напомним, Реал предложил Атлетико 150 миллионов за форварда, на которого охотится Барселона. Уже поступил ответ.