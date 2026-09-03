Сергей Разумовский

Криворожский Кривбасс объявил о досрочном расторжении контракта с хорватским левым защитником Анте Бекавцем. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, хотя действующий контракт футболиста был рассчитан до 2028 года.

Двадцатичетырехлетний Бекавац присоединился к Кривбассу летом 2025 года. За время выступлений в составе украинской команды защитник провел 22 официальных матча и отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен трижды выпускал хорвата на поле во всех турнирах. Результативными действиями Бекавац не отметился.

Уход футболиста является ощутимой потерей для обороны криворожской команды, ведь Бекавац мог действовать на левом фланге защиты и обеспечивать конкуренцию на этой позиции. В то же время стороны решили прекратить сотрудничество еще до завершения срока действия соглашения.

Анте Бекавац является воспитанником Хайдука из Сплита. До перехода в Кривбасс он выступал за боснийский клуб Посудье. Именно украинская команда стала для него вторым зарубежным клубом в профессиональной карьере.

По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость хорватского защитника составляет 600 тысяч евро. В то же время на данный момент не сообщается, в каком клубе Бекавац продолжит карьеру.

Ранее Кривбасс узнал соперника в 1/16 финала Кубка Украины.