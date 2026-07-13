Бывший вратарь киевского Динамо и житомирского Полесья Денис Бойко сообщил, что имел вариант возобновления профессиональной карьеры.

Я очень быстро меняю свои направления. Скажу так: я никогда не разлюблю футбол. Вот так, наверное, будет правильно. Мне сейчас ближе вся эта медийная история.

Мне позвонил Женя Коноплянка, мы с ним долго играли вместе в сборной и в Днепре – предложил быть частью этой команды. Но я всем отвечал и ему, в том числе, ответил: «Я могу быть как медийное лицо, но играть не буду».

Честно скажу, за годы профессиональной карьеры я отдал себя полностью. У меня такой характер, что я не могу что-то делать там на 95 процентов – делаю все на 100 процентов. Если я выхожу на футбольное поле, я отдаюсь полностью.

И так проходила вся моя карьера. Я отдался на все 100 в своей карьере, я был полностью выжат, истощен. Я решил завершить свою профессиональную карьеру, хотя мог действительно еще играть. У меня были довольно хорошие предложения – и не только из Украины, но и из-за рубежа.

Но я принял решение завершить свою карьеру, потому что знал, чем я буду заниматься дальше и как буду развиваться дальше. После этого меня уже 2-3 года, наверное, приглашают и в медийный футбол, и в ветеранские команды.

Я вам немного приоткрою завесу. Такой маленький секретик: у меня была возможность сейчас даже возобновить профессиональную карьеру. Было предложение, но пока я еще не готов к этому больше ментально, наверное. Но это было прикольно. Из Украины предложение пришло? Да, – сообщил Бойко в эфире «Champion Radio».