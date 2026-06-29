Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский поделился информацией о возможных трансферах Харькова.

По его словам, клуб активно работает на рынке и близок к подписанию латиноамериканского полузащитника Рафаэля Профини, который выступает за Унион Санта Фе в аргентинской Примере.

Спиваковский отметил, что Профини является универсальным футболистом, способным сыграть не только на позиции опорного полузащитника, но и ближе к центру поля в роли восьмерки. При необходимости он также может действовать даже в линии центральной защиты. Дополнительным преимуществом игрока является то, что он левша, что добавляет вариативности при построении игры.

По мнению журналиста, этот футболист может принести пользу команде, если быстро адаптируется и не будет иметь трудностей после переезда. В то же время в клубе в настоящее время осторожно оценивают любые трансферные прогнозы, учитывая предыдущий опыт с Брунинью.

Отдельно Спиваковский упомянул о ситуации вокруг Георгия Ермакова. По его информации, переговоры с Маккаби Хайфа продолжаются, но проходят очень непросто. Израильский клуб, как сообщается, в настоящее время оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Ранее Харьков официально отпустил своего полузащитника за границу.