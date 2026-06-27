Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Иван Литвиненко продолжит карьеру за рубежом и впервые получит статус легионера.

25-летний футболист подписал контракт с литовским Жальгирисом, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, опорный полузащитник покинул Харьков и начнет новый этап карьеры в чемпионате Литвы.

Литвиненко перешел в новый клуб на правах свободного агента. Это означает, что Жальгирис не выплачивал фиксированную сумму компенсации за трансфер игрока. Одновременно, по информации «ТаТоТаке», харьковский клуб сохранил за собой возможность получить финансовую выгоду в будущем.

По данным источника, в соглашении между сторонами предусмотрен определенный процент от следующего трансфера украинского футболиста. Если Литвиненко впоследствии сменит клуб за деньги, часть суммы от перехода должна поступить в Харьков.

По информации Transfermarkt, контракт Литвиненко с Жальгирисом рассчитан до конца 2027 года. В прошлом сезоне хавбек провел 24 матча во всех турнирах. Отметился тремя голами и одной передачей. В частности, забивал Динамо.

Ранее Харьков усилился легионером Кривбаса.