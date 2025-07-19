Стало известно, какую травму получил украинский полузащитник Руслан Малиновский на одной из последних тренировок Дженоа.

Как сообщает Tuttomercatoweb, у 32-летнего игрока не обнаружено серьезных повреждений. Согласно информации источника, Руслану повезло - он отделался незначительным ударом и вскоре сможет вернуться к работе с командой.

В текущем сезоне 2024/25 Малиновский принял участие в девяти матчах Серии А, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Также он успел провести встречу в Кубке Италии, где поразил ворота соперника.

Однако значительную часть сезона Руслан пропустил из-за тяжёлой травмы — у него был диагностирован вывих сустава и перелом малоберцовой кости.