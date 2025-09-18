В 1/16 финала Кубка английской лиги состоялся матч между Суонси и Ноттингемом. Хозяева поля смогли вырвать победу со счетом 3:2, забив два решающих гола уже в добавочное время.

По данным портала Sofascore, лучшим игроком встречи признан австралийский защитник Суонси Кэмерон Берджесс, который оформил дубль и получил оценку 8,5.

В составе Ноттингема свой первый матч провел украинский защитник Александр Зинченко. Он вышел в основе и отыграл весь матч, получив оценку 6,4 балла – восьмое место среди стартовых игроков команды. Ниже оказались только защитники Моранта и Савона, а также вратарь Джон Виктор.

Следующий матч Ноттингема пройдет в рамках пятого тура АПЛ – команда отправится в гости к Бернли.