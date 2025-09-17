Суонси обыграл Ноттингем Форест в матче 3-го раунда Кубка английской лиги, который стал дебютным для игрока сборной Украины Александра Зинченко в новом клубе.

Вояж в Уэльс завершился победой хозяев со счетом 3:2. Также этот матч стал первым для «лесников» с приходом в команду Энджа Постекоглу.

Форест забил по голу в каждом из таймов благодаря дублю Жезуса, однако хозяева во второй половине встречи полностью перевернули ход событий.

Суонси, уступая с разницей в два гола, сумел вырвать победу в добавленное время, что гарантировало выход в следующий раунд турнира.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Суонси - Ноттингем Форест 3:2

Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 - И.Жезус, 15,45+1

