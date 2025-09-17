Зинченко и Постекоглу начали путь в Ноттингем Форест с поражения.
Суонси продолжает шагать в Кубке английской лиги
около 1 часа назад
Суонси обыграл Ноттингем Форест в матче 3-го раунда Кубка английской лиги, который стал дебютным для игрока сборной Украины Александра Зинченко в новом клубе.
Вояж в Уэльс завершился победой хозяев со счетом 3:2. Также этот матч стал первым для «лесников» с приходом в команду Энджа Постекоглу.
Форест забил по голу в каждом из таймов благодаря дублю Жезуса, однако хозяева во второй половине встречи полностью перевернули ход событий.
Суонси, уступая с разницей в два гола, сумел вырвать победу в добавленное время, что гарантировало выход в следующий раунд турнира.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Суонси - Ноттингем Форест 3:2
Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 - И.Жезус, 15,45+1
Это было фантастично: обзор первого игрового дня основного этапа Лиги чемпионов.
Поделиться