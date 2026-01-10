В рамках стадии 1/32 финала Кубка Англии состоялся матч между Рексемом и Ноттингем Форест. Встреча прошла на арене Рейскорс Граунд в Рексеме и завершилась результативной ничьей 3:3 по итогам основного времени, после чего хозяева оказались сильнее в серии пенальти — 4:3.

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко вышел в стартовом составе, однако был заменен после перерыва и не отметился результативными действиями.

По данным статистического ресурса WhoScored, игра левого защитника была оценена в 5,6 балла из 10, что стало второй самой низкой оценкой в составе его команды по итогам матча.

Самым ценным игроком встречи признали вингера Ноттингема Форест Каллум Хадсон-Одой, который оформил дубль и получил высокую оценку - 8,8 балла.