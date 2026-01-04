Милан изучает кандидатуру Александра Зинченко как потенциальное усиление команды и рассматривает возможность его использования в центре поля.

Как сообщает Mex, в стане итальянского клуба высоко ценят опыт и универсальные качества украинского футболиста. Он может стать альтернативой Рубену Лофтус-Чику, который после восстановления от травмы не оправдывает ожиданий, отметившись лишь одним забитым мячом. Такая ситуация побуждает руководство россонери искать новые варианты обновления полузащиты.

На данный момент Зинченко выступает за Ноттингем Форест на правах аренды, тогда как его контракт, как и прежде, принадлежит лондонскому Арсеналу.

Ранее Астон Вилла уверенно победила Ноттингем Форест Зинченко.