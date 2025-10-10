Известная заявка сборной Украины на матч с Исландией
Команде Реброва не поможет Егор Ярмолюк
42 минуты назад
Сегодня, 10 октября, сборная Украины проведет матч третьего тура группового этапа отбора к ЧМ-2026 против Исландии. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров объявил основной состав на встречу.
1. Георгий Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Малиновский, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Виталий Миколенко, 17. Георгий Судаков, 18. Артем Бондаренко, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризник.
В заявке среди футболистов, которые находятся в Рейкьявике, отсутствует только Егор Ярмолюк.
Поединок пройдет на стадионе Лейгардальсведлюр и начнется в 21:45 по киевскому времени.