Сборная Украины проведет очередной матч квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии. Поединок состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике на стадионе Лейгардалсвёдлюр. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Трансляция и комментаторы

Просмотреть матч Исландия – Украина можно на OTT-платформе MEGOGO по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». Также поединок бесплатно транслироваться на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях, а также в специальном разделе «Телевидение».

Комментировать игру будут Вадим Скичко и Виталий Волочай.

Перед матчем

Подопечные Сергея Реброва подходят к встрече с Исландией после двух стартовых туров отбора, в которых набрали лишь одно очко и занимают третье место в группе D. После матча в Рейкьявике украинцев ждёт поединок против Азербайджана 13 октября, который также начнётся в 21:45.

Европа. Квалификация ЧМ-2026. 3 тур

Исландия – Украина

Начало: 21:45, 10 октября 2025 года

Место: Рейкьявик, стадион Лейгардалсвёдлюр